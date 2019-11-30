Где смотреть одиночную эстафету чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

30 ноября в шведском Остерсунде состоится первая гонка чемпионата мира по биатлону-2020 - одиночная эстафета.

ОДИНОЧНАЯ ЭСТАФЕТА ЭТАПА КУБКА МИРА В ОСТЕРСУНДЕ: ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало гонки - в 14:10 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Кроме того, трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

Также на "Апострофе" можно будет посмотреть онлайн-видео трансляцию одиночной эстафеты в Остерсунде.

От Украины в гонке будут выступать Артем Терещенко и Анастасия Меркушина.

Кубок мира в шведском городе пройдет с 30 ноября по 8 декабря.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира.

Также сообщалось, что сборная Украины успешно выступила на чемпионате мира по летнему биатлону.