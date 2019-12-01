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Атлетико - Барселона: стартовые составы

воскресенье, 01 декабря 2019, 21:25
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Стали известны стартовые составы мадридского "Атлетико" и "Барселоны" на матч 15-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 1 декабря

АТЛЕТИКО - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Атлетико: Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Эррера, Коке, Корреа, Томас, Жоау Феликс, Мората.

Барселона: тер Штеген, Фирпо, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич, Артур, Суарес, Гризманн, Месси.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ему будут ассистировать Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья - Гильермо Конехеро Санчес (Испания)

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 28 очков. "Атлетико" находится на пятой позиции, имея в активе 25 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 13-м туре чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Сельту".

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