Скоро будет как Евровидение: реакция фанатов на жеребьевку Евро-2020

В субботу, 30 ноября, в Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы 2020 года. Своих соперников по этой стадии турнира узнала и сборная Украины. Так, в группе B команда Андрея Шевченко встретится с Нидерландами и Австрией. Третий соперник украинцев будет известен после стыковых матчей. Им могут стать Румыния, Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь.

Большинство болельщиков сошлось во мнении, что нашей команде повезло с группой, несмотря, что полный состав ее участников еще не известен. Также многие обратили внимание на сложность процедуры распределения команд по квартетам.

"Апостроф" собрал самые яркие комментарии фанатов на состоявшуюся жеребьевку.

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