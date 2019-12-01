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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Скоро будет как Евровидение: реакция фанатов на жеребьевку Евро-2020

воскресенье, 01 декабря 2019, 08:48
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В субботу, 30 ноября, в Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы 2020 года. Своих соперников по этой стадии турнира узнала и сборная Украины. Так, в группе B команда Андрея Шевченко встретится с Нидерландами и Австрией. Третий соперник украинцев будет известен после стыковых матчей. Им могут стать Румыния, Грузия, Северная Македония, Косово или Беларусь.

Большинство болельщиков сошлось во мнении, что нашей команде повезло с группой, несмотря, что полный состав ее участников еще не известен. Также многие обратили внимание на сложность процедуры распределения команд по квартетам.

"Апостроф" собрал самые яркие комментарии фанатов на состоявшуюся жеребьевку.

Ранее "Апостроф" рассказывал, где достать билеты и как попасть на Евро-2020.

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