Кубок мира по биатлону: видео и результаты женской индивидуальной гонки в Остерсунде

В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Остерсунде состоялась женская индивидуальная гонка на дистанции в 15 километров.

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию гонки в Остерсунде.

Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла в гонке второе место.

Результаты гонки

1. Жюстин Бреза (Франция) - 42:35.1 (2)

2. Юлия Джима (Украина) - +11.1 (0)

3. Жулия Симон (Франция) - +17.7 (2)

4. Ингрид Тандреволд (Норвегия) - +25.2 (1)

5. Лариса Куклина (Россия) - +38.8 (2)

...

21. Дарья Блашко (Украина) - +2:50.9 (2)

28. Вита Семеренко (Украина) - +3:37.4 (3)

31. Анастасия Меркушина (Украина) - +3:57.0 (3)

57. Валентина Семеренко (Украина) - +5:34.4 (5)

Напомним, что 4 декабря мужскую "индивидуалку" выиграл француз Мартен Фуркад, а вот украинец Дмитрий Пидручный показал на гонке лучший результат в карьере. С результатами гонки можно ознакомиться по ссылке.