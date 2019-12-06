В УЕФА сделали резкое заявление по футбольной Суперлиге

Президент УЕФА Александер Чеферин не поддержал идею европейской Суперлиги, которую предложил президент "Реала" Флорентино Перес.

Как известно, тот предложил создать Суперлигу, которая будет состоять из двух дивизионов, в которые войдут по 20 клубов из топ-5 национальных чемпионов Европы.

"Я читал об этом безумном плане. Если можно верить этим сообщениям, то идея исходит только от президента одного клуба и одного футбольного руководителя. Сложно представить более эгоистичную схему.

Очевидно, это приведет к гибели футбола по всему миру – для игроков, для болельщиков, для всех, кто связан с игрой. И все ради выгоды крошечного числа людей. К счастью, в мире футбола хватает здравомыслия, чтобы подобная сумасшедшая идея не осуществилась. Она настолько искусственная, что я не могу поверить, что кто-то мог бы даже мечтать об этом", – заявил Чеферин.

Напомним, что Sporting Intelligence провел исследование, которое определило, в каких чемпионатах самые высокие зарплаты в мировом футболе.