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В УЕФА сделали резкое заявление по футбольной Суперлиге

пятница, 06 декабря 2019, 20:33
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Президент УЕФА Александер Чеферин не поддержал идею европейской Суперлиги, которую предложил президент "Реала" Флорентино Перес.

Как известно, тот предложил создать Суперлигу, которая будет состоять из двух дивизионов, в которые войдут по 20 клубов из топ-5 национальных чемпионов Европы.

"Я читал об этом безумном плане. Если можно верить этим сообщениям, то идея исходит только от президента одного клуба и одного футбольного руководителя. Сложно представить более эгоистичную схему.

Очевидно, это приведет к гибели футбола по всему миру – для игроков, для болельщиков, для всех, кто связан с игрой. И все ради выгоды крошечного числа людей. К счастью, в мире футбола хватает здравомыслия, чтобы подобная сумасшедшая идея не осуществилась. Она настолько искусственная, что я не могу поверить, что кто-то мог бы даже мечтать об этом", – заявил Чеферин.

Напомним, что Sporting Intelligence провел исследование, которое определило, в каких чемпионатах самые высокие зарплаты в мировом футболе.

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