Карпаты - Десна - 2:6 видео матча чемпионата Украины

В матче 17-го тура чемпионата Украины львовские "Карпаты" проиграли черниговской "Десне" со счетом 2:6. Поединок состоялся во Львове на стадионе "Украина".

Смотрите на "Апострофе" видео матча "Карпаты" - "Десна".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

17-й тур

КАРПАТЫ Львов - ДЕСНА Чернигов - 2:6 (1:2)

Голы: Назарина (17, с пенальти), Бойчук (64) - Имереков (3), Филиппов (15, с пенальти, 89), Калитвинцев (52, 80), Хлебас (77)

"Карпаты": Кудрик, Веремиенко, Мартинс, Дубинчак, Халль, Назарина, Ди Франко (Лях, 46), Гуцуляк (Деда, 68), Клец, Кучер (Артым, 60), Бойчук.

"Десна": Литовка, Имереков, Гитченко, Фаворов, Калитвинцев, Мостовой, Огиря, Кузик (Картушов, 74), Фаворов, Филиппов, Хлебас.

Предупреждения: Мартинс (14), Фаворов (37), Дубинчак (74).

Удаление: Кудрик (57).

После 17 туров "Десна" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 33 очков. "Карпаты" находятся на 11-й позиции, имея в активе 11 очков.

Напомним, что в 16-м туре туре чемпионата Украины "Десна" победила "Александрию", "Карпаты" уступили "Заре". Со всеми результатами 16-го тура можно ознакомиться здесь.