Интер - Барселона: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Интера" и "Барселоны" на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 10 декабря. Онлайн-трансляция матча "Интер" - "Барселона" будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Интер: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио, Весино, Брозович, Валеро, Бираги, Мартинес, Лукаку

Запасные: Паделли, Бастони, Димарко, Кандрева, Лацаро, Политано, Эспозито

Барселона: Нето, Ваге, Тодибо, Лангле, Умтити, Фирпо, Ракитич, Аленья, Видаль, Перес, Гризманн

Запасные: тер Штеген, Араухо да Силва, Кабрера, Бускетс, де Йонг, Фати, Суарес

Обслужит матч голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом. В качестве его ассистентов выступят Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья - Сердар Гезюбююк.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Барселона" победила "Боруссию", "Интер" обыграл "Славию".