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Бавария - Тоттенхэм - 1:3 Видеообзор

четверг, 12 декабря 2019, 07:50
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Мюнхенская "Бавария" показала 100%-й результат на стадии группового турнира Лиги чемпионов, добыв шесть побед в шести матчах. 11 декабря в заключительном туре мюнхенцы дома разбили английский "Тоттенхэм" со счетом 3:1.

Голами в составе "Баварии" отметились Мюллер, Коман и Коутиньо. В составе английского коллектива забивал Сессеньон.

Отметим, что оба коллектива продолжают борьбу за главный клубный трофей Европы.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа В. 6-й тур

БАВАРИЯ Германия - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР Англия - 3:1

Голы: Коман, 14, Мюллер, 45, Коутиньо, 64 – Сессеньон, 20.

Бавария: Нойер – Павар, Мартинес (Горецка, 87), Боатенг, Дэвис – Алькантара, Киммих – Коман (Мюллер, 26), Коутиньо, Перишич (Зиркзе, 86) – Гнабри.

Тоттенхэм: Гассанига – Уокер-Питерс, Фойт, Альдервейрельд, Роуз – Дайер (Ваньяма, 81), Сиссоко – Ло Чельсо (Скипп, 65), Эриксен, Сессеньон – Моура (Сон Хын Мин, 65).

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