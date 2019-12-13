Хуже Кипра и без гарантий в Лиге чемпионов: Украина катится вниз в европейском футбольном рейтинге

12 декабря состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги Европы, после чего в УЕФА обновили таблицу коэффициентов.

Оба украинских клуба в ЛЕ не смогли добыть побед: "Динамо" дома сыграло вничью с "Лугано", а "Александрия" на выезде уступила "Генту". Также на неделе играл "Шахтер" в Лиге чемпионов, который уступил "Аталанте" 0:3.

В таблице 2020 года Украина находится на 10-й строчке, пропустив вперед Бельгию и Нидерланды. Интересно, что в таблице на 2021 год нас обошел даже Кипр.

В данный момент Украина идет десятой в рейтинге и имеет два представителя в ЛЧ (одного в групповом раунде, одного в третьем квалификационном). 11-е же место заметно ухудшает ситуацию: серебряный призер стартует в третьем квалификационном раунде ЛЧ, а чемпион - во втором.

Напомним, что определились все участники плей-офф Лиги Европы.