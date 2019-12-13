Хватит свистеть: молодой футболист "Динамо" жестко ответил болельщикам, но быстро одумался

Молодой полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили сделал резкое заявление в адрес болельщиков после матча Лиги Европы с "Лугано" (1:1).

Так, футболист раскритиковал фанатов за свист с трибун.

"Если ты болеешь за команду, то болеешь и во время побед, и во время поражений. Если приезжать, чтобы посвистеть и пообсирать, то лучше тогда вообще не приезжать. После нового года и с новыми силами надеемся хорошей игрой убедить болельщиков, что они были неправы", - заявил он.

Интересно, что спустя некоторое время Цитаишвили извинился за свои слова.

"Я хочу извиниться за свои слова. Я хотел сказать, что последние 10 минут игры нам нужна была поддержка, а вы уже начали свистеть. Да, ужасный результат после матча я высказался неправильно. Спасибо, что в такую погоду вы приехали. Ни в коем случае я не имел в виду так, как написано везде. Без вас футбола нет. И нет желания играть без болельщиков. Не поймите меня неправильно", - добавил он.

Напомним, что "Динамо" по итогам группового этапа заняло третье место в группе и не вышло в плей-офф. Со всеми участниками 1/16 финала Лиги Европы можно ознакомиться по ссылке.