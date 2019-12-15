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Днепр-1 - Александрия: онлайн видео трансляция

воскресенье, 15 декабря 2019, 13:55
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В матч 18-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимает на своем поле "Александрию". Встреча состоится на стадионе "Днепр-Арена". Игра начнется в 17:00.

Смотрите онлайн видеотрансляцию матча "Днепр-1" - "Александрия" на "Апострофе".

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала матча.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

18-й тур

ДНЕПР-1 - АЛЕКСАНДРИЯ

Перед очным противостоянием команда из Днепра занимает в турнирной таблице восьмое место, в то время как "Александрия" расположилась на пятой строчке.

Отметим, что в матче первого круга "Александрия" на своем поле была сильнее "Днепра-1".

Напомним, что перед "Днепром-1" "Александрия" провела заключительный матч группового этапа Лиги Европы в Генте, где проиграла местному одноименному клубу.

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