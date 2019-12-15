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Где смотреть онлайн Валенсия - Реал: расписание трансляций

воскресенье, 15 декабря 2019, 17:20
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15 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании встретятся "Валенсия" и мадридский "Реал". Поединок состоится в Валенсии на стадионе "Месталья". Смотреть онлайн Валенсия - Реал.

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также встречу покажет российский телеканал "Матч ТВ".

После 16 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка. "Валенсия" находится на 8-й позиции, имея в активе 26 очков.

Обслужит встречу арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему будут ассистировать судьи на линиях Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный судья - Хорхе Диас Эскудеро.

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