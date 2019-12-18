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Барселона - Реал: стартовые составы

среда, 18 декабря 2019, 19:22
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Стали известны стартовые составы "Барселоны" и мадридского "Реала" на перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 18 декабря. Смотреть онлайн Барселона - Реал.

Начало встречи в 21:00.

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, де Йонг, Роберто, Месси, Гризманн, Суарес

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Каземиро, Вальверде, Кроос, Иско, Бэйл, Бензема

Обслужит матч арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. В качестве его ассистентов на линиях выступят Теодоро Собрино Маган и Хосе Энрике Наранхо Перес. Резервный судья - Рауль Мартин Гонсалес Франсес.

Напомним, что в 17-м туре чемпионата Испании "Реал" спас игру с "Валенсией", "Барселона" не смогла победить "Реал Сосьедад".

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