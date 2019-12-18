Где смотреть онлайн Монтеррей - Ливерпуль: расписание трансляций

В среду, 17 декабря, состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира между мексиканским "Монтерреем" и английским "Ливерпулем". Встреча пройдет в Дохе на стадионе "Халифа Интернейшнл". Смотреть онлайн Монтеррей - Ливерпуль.

Начало матча - в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между мексиканским и английским коллективами пройдет на российском телеканале "Матч! Футбол 2".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем европейской Лиги чемпионов. "Монтеррей" выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Обслужит матч чилийская бригада арбитров во главе с Роберто Тобаром. Его ассистентами на линиях будут судьи Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис.

В другом полуфинале сыграют бразильский "Фламенго" и аравийский "Аль-Хиляль".