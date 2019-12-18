"Львы" уничтожили сильнейший клуб Европы в Кубке лиги

"Астон Вилла" разгромила "Ливерпуль" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги со счетом 5:0.

Результат встречи между "львами" и сильнейшим клубом Европы объясняется тем фактом, что основной состав "красных" отправился в Катар для участия в клубном чемпионате мира, где уже сегодня команда встретится с мексиканским "Монтерреем". Из-за отказа Футбольной ассоциации Англии перенести матч Кубка лиги тренерский штаб "Ливерпуля" принял решение выставить на игру с "Астон Виллой" молодежный состав, что и вылилось в разгромное поражение команды.

"Астон Вилла" - "Ливерпуль" - 5:0

Голы: Хурихэйн, 14; Бойс, 17 (в свои ворота); Коджья, 37; Коджья, 45; Уэсли, 90+2.

"Астон Вилла": Нюланн, Честер (Хос, 77), Эль-Мохамади, Тэйлор, Конса, Лансбери, Хурихэйн, Дуглас Луис, Хота, Трезеге, Коджья (Уэсли, 73).

"Ливерпуль": Келлехер, ван дер Берг, Хувер (Норрис, 82), Бойс, Галлахер, Чиривелья, Кейн, Лонгстафф (Берн, 65), Хилл, Кристи-Дэйвис (Кларксон, 77), Эллиотт.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы одержал уверенную победу в чемпионате Англии.