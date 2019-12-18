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Сложный выбор для "Динамо": результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины по футболу

среда, 18 декабря 2019, 13:56
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Сегодня, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

По ее итогам были сформированы следующие пары:

"Динамо" - "Александрия"

"Минай" - "Ингулец"

"Альянс" - "Мариуполь"

"Десна" - "Ворскла"

Победители в парах будут определены по итогам одного матча. Предварительно все игры 1/4 финала Кубка Украины состоятся 4 марта следующего года. Встречи пройдут на полях команд, которые указаны первыми.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финале турнира сезона-2018/19, который состоялся в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", "горняки" разгромили "Ингулец" со счетом 4:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что назван город, который примет финал Кубка Украины в 2020 году.

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