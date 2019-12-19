ФИФА огласила итоговый рейтинг сборных за год: какое место заняла Украина

Международная федерация футбола ФИФА опубликовала заключительный в 2019 году рейтинг для национальных сборных.
Украина сохранила 24-е место, а лидером по-прежнему является сборная Бельгии.
В уходящем году сборная Украины провела 10 матчей, в которых одержала семь побед и трижды сыграла вничью. Украинцы досрочно гарантировали себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, где сыграют с командами Нидерландов и Австрии.
Топ-10 рейтинга ФИФА выглядит так.
1. Бельгия - 1765 очков
2. Франция - 1733
3. Бразилия - 1712
4. Англия - 1661
5. Уругвай - 1645
6. Хорватия - 1642
7. Португалия - 1639
8. Испания - 1636
9. Аргентина - 1623
10. Колумбия - 1622
Напомним, ранее стало известно, что сборная Украины сыграет с командой Польшей перед Евро-2020. С подробностями можно ознакомиться здесь.