ФИФА огласила итоговый рейтинг сборных за год: какое место заняла Украина

Международная федерация футбола ФИФА опубликовала заключительный в 2019 году рейтинг для национальных сборных.

Украина сохранила 24-е место, а лидером по-прежнему является сборная Бельгии.

В уходящем году сборная Украины провела 10 матчей, в которых одержала семь побед и трижды сыграла вничью. Украинцы досрочно гарантировали себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, где сыграют с командами Нидерландов и Австрии.

Топ-10 рейтинга ФИФА выглядит так.

1. Бельгия - 1765 очков

2. Франция - 1733

3. Бразилия - 1712

4. Англия - 1661

5. Уругвай - 1645

6. Хорватия - 1642

7. Португалия - 1639

8. Испания - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбия - 1622

Напомним, ранее стало известно, что сборная Украины сыграет с командой Польшей перед Евро-2020. С подробностями можно ознакомиться здесь.