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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта в Анси

четверг, 19 декабря 2019, 00:05
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19 декабря во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 состоится мужская спринтерская гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского спринта в Анси.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины в гонке должны выступить Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко.

В данный момент лидером общего зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 211 очков. Также в первую тройку входят россиянин Александр Логинов (177) и француз Симон Дестье (175). Лучший из украинцев - Дмитрий Пидручный занимает 18-е место, набрав 78 очков.

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