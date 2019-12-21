Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Лестер Сити: расписание трансляций

В субботу, 21 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Лестер Сити". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". Смотреть онлайн Манчестер Сити - Лестер Сити.

Начало матча - в 19:30.

Прямая трансляция противостояния между коллективами из Манчестера и Лестера пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

После 17 туров "Лестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 очков. "Манчестер Сити" занимает 3-е место. В активе манчестерского клуба на 4 очка меньше.

Всего между собой команды провели 94 матча. Преимущество в личных встречах на стороне "Манчестер Сити", который одержал 42 победы. На счету "Лестер Сити" 27 выигрышей. Еще 25 матчей завершились вничью.