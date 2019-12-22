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Где смотреть онлайн Реал - Атлетик: расписание трансляций

воскресенье, 22 декабря 2019, 12:50
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В воскресенье, 22 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Атлетиком" из Бильбао. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Смотреть онлайн Реал - Атлетик.

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между клубами пройдет на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российских телеканалов "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

В данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 36 очков. "Атлетик" с 27 очками находится на восьмой позиции.

Напомним, что в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" сыграл вничью с "Барселоной". С подробностями можно ознакомиться здесь.

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