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Игроки английского топ-клуба совершили трогательный поступок для детей: опубликовано фото

понедельник, 23 декабря 2019, 22:25
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Футболисты чемпиона Англии "Манчестер Сити" во главе с тренером Хосепом Гвардиолой посетили детскую больницу в Манчестере.

Об этом сообщаетcя в Twitter RMCH Charity.

Игроки поздравили детей с наступающими рождественскими и новогодними праздниками и принесли им подарки.

"Манчестер Сити" в нынешнем сезоне выступает не так удачно, как в предыдущем. После 18 туров "горожане" занимают лишь третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 11 очков. В Лиге чемпионов клуб из Манчестера вышел в 1/8 финала, где встретится с мадридским "Реалом".

Напомним, ранее сообщалось, что защитник "Арсенала" Эктор Бельерин согрел замерзшего ребенка перед матчем. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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