RU  UA  EN

четверг, 26 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
22.90
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 декабря

10:29
Названа фамилия еще одной жертвы пожара в одесском колледже: фото
10:02
Джамала повторила свой детский образ, и получилось очень забавно
10:01
В Минобороны на взятке поймали полковника: опубликовано фото
10:01
Карпаты в снегу: появилось новое яркое фото
09:29
Избиение военной под Одессой: жертва раскрыла скандальные подробности про начальство
09:17
Задержанный в России педофил вербовал наемников на Донбасс: фото
09:00
"Сливал" закрытые данные: в Украине поймали опасного предателя, работавшего на Россию, фото
08:07
Герой-жертва и "игры с детьми": в сеть попала расшифровка разговора фигурантки дела Шеремета
07:38
Путин сыграл в хоккей и оконфузился: сеть взбудоражили фото и видео
07:07
Работают снайперы: появился тревожный рассказ бойца ВСУ о ситуации на Донбассе, видео
07:00
Встречаем Новый год без майонеза: три легких салата к праздничному столу
06:43
Солнечное затмение 26 декабря: онлайн видео трансляция уникального явления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Лестер - Ливерпуль: расписание трансляций

четверг, 26 декабря 2019, 10:25
переглянути новину українською

В четверг, 26 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии между "Лестер Сити" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр". Смотреть онлайн Лестер - Ливерпуль.

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

Обслужит матч арбитр Майкл Оливер. В качестве его ассистентов выступят Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервный судья - Крейг Поусон.

"Ливерпуль" является лидером английской Премьер-лиги, набрав 49 очков в 17 матчах. "Лестер" занимает второе место, имея в активе 39 очков после 18 матчей.

Напомним, "Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира. С подробностями можно ознакомиться здесь.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Лестер - Ливерпуль: онлайн трансляция

Реал - Атлетик - 0:0 Хроника матча

Ювентус - Лацио - 1:3 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 0:2 Хроника матча видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: