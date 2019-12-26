Где смотреть онлайн Лестер - Ливерпуль: расписание трансляций

В четверг, 26 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии между "Лестер Сити" и "Ливерпулем". Встреча пройдет в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр". Смотреть онлайн Лестер - Ливерпуль.

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

Обслужит матч арбитр Майкл Оливер. В качестве его ассистентов выступят Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Резервный судья - Крейг Поусон.

"Ливерпуль" является лидером английской Премьер-лиги, набрав 49 очков в 17 матчах. "Лестер" занимает второе место, имея в активе 39 очков после 18 матчей.

Напомним, "Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира. С подробностями можно ознакомиться здесь.