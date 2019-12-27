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Ибрагимович вернулся в европейский топ-клуб

пятница, 27 декабря 2019, 20:28
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Шведский форвард Златан Ибрагимович стал игроком "Милана".

Об этом сообщается на официальном сайте итальянского гранда.

38-летний нападающий подписал с "россонери" контракт сроком на полгода с возможностью продления его ещё на один сезон. В четверг, 2 января, футболист прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра, после чего состоится пресс-конференция с его участием.

Напомним, Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 годы. С командой он становился чемпионом Италии и выигрывал Суперкубок страны. Последним клубом шведа был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", за который он выступал с 2018 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда мирового футбола объявил о возвращении в Европу.

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