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Где смотреть онлайн Рождественскую гонку по биатлону

суббота, 28 декабря 2019, 11:08
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28 декабря на стадионе "Фелтинс Арена" в немецком Гельзенкирхене пройдет ежегодная биатлонная Рождественская гонка.

Гонка пройдет в два этапа - в 19:15 биатлонистов ждет масс-старт, а в 20:05 начнется гонка преследования.

В эфире украинского ТВ Рождественская гонка транслироваться не будет. В России ее покажет "Матч ТВ". Также трансляция будет доступна на спутниковом телеканале Eurosport 1.

Украину в гонке представят Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.

Полный состав участников выглядит так:

Эрик Лессер/Лаура Дальмайер (Германия)

Бенедикт Долль/Денис Херман (Германия)

Лукас Хофер/Доротея Вирер (Италия)

Ветле Шостад Кристиансен/Марте Олсбю-Ройзеланд (Норвегия)

Юлиан Эбергард / Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

Матвей Елисеев/Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

Михал Крчмарж/Маркета Давидова (Чехия)

Антонен Гигонна / Анаис Бескон (Франция)

Беньямин Вегер / Лена Хекки (Швейцария)

Напомним, ранее сообщалось, что украинский биатлонист стал победителем гонки на Кубке IBU. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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