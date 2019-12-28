Где смотреть онлайн Рождественскую гонку по биатлону

28 декабря на стадионе "Фелтинс Арена" в немецком Гельзенкирхене пройдет ежегодная биатлонная Рождественская гонка.
Гонка пройдет в два этапа - в 19:15 биатлонистов ждет масс-старт, а в 20:05 начнется гонка преследования.
В эфире украинского ТВ Рождественская гонка транслироваться не будет. В России ее покажет "Матч ТВ". Также трансляция будет доступна на спутниковом телеканале Eurosport 1.
Украину в гонке представят Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.
Полный состав участников выглядит так:
Эрик Лессер/Лаура Дальмайер (Германия)
Бенедикт Долль/Денис Херман (Германия)
Лукас Хофер/Доротея Вирер (Италия)
Ветле Шостад Кристиансен/Марте Олсбю-Ройзеланд (Норвегия)
Юлиан Эбергард / Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
Матвей Елисеев/Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
Михал Крчмарж/Маркета Давидова (Чехия)
Антонен Гигонна / Анаис Бескон (Франция)
Беньямин Вегер / Лена Хекки (Швейцария)
Напомним, ранее сообщалось, что украинский биатлонист стал победителем гонки на Кубке IBU. С подробностями можно ознакомиться здесь.