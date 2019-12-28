Россия - Канада - 2:0 онлайн видео трансляция матча чемпионата мира по хоккею

В матче 2-го тура молодежного чемпионата мира U20 играют сборные России и Канады. Встреча проходит в чешской Остраве на "Остравар-Арене".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча Россия - Канада.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ

2-й тур. Группа В

РОССИЯ - КАНАДА - 2:0 *идет 1-й период

Голы: Хованов (2), Дорофеев (11)

Безоговорочным фаворитом поединка по версии букмекеров является Канада. На победу "кленовых листьев" можно поставить с коэффициентом 1,70. Ничья оценивается коэффициентом 5,00. На успех россиян предлагается коэффициент 3,50.

В первом туре Канада обыграла сборную США со счетом 6:4. Россия уступила команде Чехии - 3:4.

Сборная Канады является рекордсменом по числу титулов победителя молодежного чемпионата мира. Канадцы выигрывали золотые медали 17 раз. Россия с учетом СССР выигрывала турнир 13 раз.