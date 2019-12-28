"Цыганский барон" и "Бронзовый бомбардировщик" проведут реванш: утверждена дата супербоя

Американский боксер Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри официально договорились о проведении боя-реванша.

Об этом оба боксера сообщили на своих страницах в Twitter.

Поединок состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

Первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года. Тогда поединок завершился вничью. Фьюри нанес оппоненту больше ударов, но Уайлдер дважды отправлял британца в нокдаун (в 9 и 12 раундах).

34-летний Уайлдер является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC. За свою карьеру он провел 43 боя, в которых одержал 42 победы и однажды его поединок завершился вничью. 31-летний Фьюри в 30 боях одержал 29 побед при одной ничьей.

Стоит отметить, что оба боксера являются потенциальными соперниками украинца Александра Усика.