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"Динамо" может усилиться лучшим бомбардиром европейского чемпионата: видео

воскресенье, 29 декабря 2019, 11:49
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Киевское "Динамо" может подписать форварда хорватского "Осиека" Мирко Марича.

Об этом сообщает "Динамомания".

Согласно информации источника, 24-летний нападающий входит в сферу интересов киевлян. Хорватский клуб не против продать футболиста за устраивающую его сумму.

Марич является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Хорватии. В 19 матчах форвард забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач. В составе сборной Хорватии он сыграл 2 игры. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

Интересно, что в юношеском возрасте Марич выступал за сборные Боснии и Герцеговины различных возрастов, однако позже принял решение играть за Хорватию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легионер "Динамо" рассказал о своем уходе из клуба.

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