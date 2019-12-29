"Динамо" может усилиться лучшим бомбардиром европейского чемпионата: видео

Киевское "Динамо" может подписать форварда хорватского "Осиека" Мирко Марича.

Об этом сообщает "Динамомания".

Согласно информации источника, 24-летний нападающий входит в сферу интересов киевлян. Хорватский клуб не против продать футболиста за устраивающую его сумму.

Марич является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Хорватии. В 19 матчах форвард забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач. В составе сборной Хорватии он сыграл 2 игры. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

Интересно, что в юношеском возрасте Марич выступал за сборные Боснии и Герцеговины различных возрастов, однако позже принял решение играть за Хорватию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легионер "Динамо" рассказал о своем уходе из клуба.