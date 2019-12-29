США - Россия: онлайн видео трансляция матча чемпионата мира по хоккею

В воскресенье, 29 декабря, в матче 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира U20 по хоккею встретятся сборные США и России. Встреча состоится в чешской Остраве на "Остравар-Арене".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча США - Россия.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала игры.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ

3-й тур. Группа В

США - РОССИЯ

После стартовых двух туров все пять команд в группе набрали по три очка. Из-за лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб россияне и американцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Также в группе B выступают молодежные сборные Чехии, Германии и Канады.