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США - Россия: онлайн видео трансляция матча чемпионата мира по хоккею

воскресенье, 29 декабря 2019, 13:28
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В воскресенье, 29 декабря, в матче 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира U20 по хоккею встретятся сборные США и России. Встреча состоится в чешской Остраве на "Остравар-Арене".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча США - Россия.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала игры.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ

3-й тур. Группа В

США - РОССИЯ

После стартовых двух туров все пять команд в группе набрали по три очка. Из-за лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб россияне и американцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Также в группе B выступают молодежные сборные Чехии, Германии и Канады.

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