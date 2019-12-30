Солидарен с Ракицким: тренер российского "Зенита" высказался о войне в Украине

Главный тренер российского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о войне, которая уже шестой год длится на востоке Украины.

Слова наставника петербургского клуба приводит "Чемпионат".

Так, Семак отметил, что следит за событиями, которые происходят на востоке Украины, и выступает против войны. По словам 43-летнего специалиста, его родственники до сих пор живут в Луганской области. "У нас схожее мнение по этому вопросу с Ракицким. Он далек от политики, и самое главное здесь только то, что погибают и страдают люди. Это большая беда", - подытожил Семак.

Напомним, Семак является уроженцем Луганской области, однако в бытность игроком он выступал за сборную России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист "Шахтера", сбежавший в Россию, неожиданно высказался о сборной.