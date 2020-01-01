RU  UA  EN

четверг, 2 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 января

23:52
"Арсенал" уверенно разобрался с "красными дьяволами"
21:50
Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами
21:28
Чемпион Англии начал год с тяжелой победы: видео
21:03
"Челси" преподнес неприятный сюрприз в первый день 2020 года: видео
19:46
Два боя с участием украинцев попали в тройку лучших по итогам 2019 года: видео
19:04
3 мгновенных способа снять или облегчить похмелье - как вернуть себе лицо и бодрость
18:13
Бросьте вызов самим себе: звезды спорта поздравили украинцев с Новым годом
16:11
Где смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
15:04
В Британии нашли милейшего тюлененка, который наслаждается отдыхом на пляже и машет в камеру: фото
11:15
Потерявшая мать американка получила 36 кг подарков от Билла Гейтса: фото
08:02
Как приготовить дома прохладный айран и спасти себя на утро после Нового года

31 декабря

19:00
Что нельзя делать на Новый год: 10 популярных и странных поверий
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Арсенал" выиграл новогоднюю битву у "Манчестер Юнайтед"

среда, 01 января 2020, 23:52
переглянути новину українською

"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Первый мяч в игре был забит уже на 8-й минуте. Николя Пепе после прострела с левого фланга в исполнении Сеада Колашинаца и последующего рикошета от Виктора Линделефа пробил в противоход Давиду Де Хеа, который не смог спасти гостей от гола. На 42-й минуте Сократис Папастатопулос закрепил преимущество хозяев. Грек оказался первым на мяче после того, как Де Хеа отразил удар головой Александера Ляказетта после подачи углового.

После перерыва картина на поле не поменялась. "Манчестер Юнайтед", несмотря на необходимость атаковать, так и не создал сколь-нибудь опасных моментов у ворот Бернда Лено. В итоге - уверенная победа "Арсенала".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

21-й тур

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - 2:0

Гол: Пепе, 8; Сократис, 43.

Арсенал: Лено, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Луис, Колашинац (Сака, 69), Торрейра, Джака, Пепе (Нельсон, 62), Озил, Обамеянг, Ляказетт (Гендузи, 82).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Матич (Мата, 81), Джеймс (Гринвуд, 58), Лингард (Перейра, 58), Рэшфорд, Марсьяль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпион Англии начал год с тяжелой победы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Челси - 1:2 Хроника матча, видео голов

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 3:2 Хроника матча, видео голов

Лестер - Ливерпуль - 0:4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: