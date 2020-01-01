"Арсенал" выиграл новогоднюю битву у "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Первый мяч в игре был забит уже на 8-й минуте. Николя Пепе после прострела с левого фланга в исполнении Сеада Колашинаца и последующего рикошета от Виктора Линделефа пробил в противоход Давиду Де Хеа, который не смог спасти гостей от гола. На 42-й минуте Сократис Папастатопулос закрепил преимущество хозяев. Грек оказался первым на мяче после того, как Де Хеа отразил удар головой Александера Ляказетта после подачи углового.

После перерыва картина на поле не поменялась. "Манчестер Юнайтед", несмотря на необходимость атаковать, так и не создал сколь-нибудь опасных моментов у ворот Бернда Лено. В итоге - уверенная победа "Арсенала".

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

21-й тур

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - 2:0

Гол: Пепе, 8; Сократис, 43.

Арсенал: Лено, Мэйтленд-Найлс, Сократис, Луис, Колашинац (Сака, 69), Торрейра, Джака, Пепе (Нельсон, 62), Озил, Обамеянг, Ляказетт (Гендузи, 82).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Матич (Мата, 81), Джеймс (Гринвуд, 58), Лингард (Перейра, 58), Рэшфорд, Марсьяль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпион Англии начал год с тяжелой победы.