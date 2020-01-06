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Основной защитник "Динамо" близок к уходу из команды

понедельник, 06 января 2020, 16:20
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Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар в ближайшее время может покинуть клуб.

Об этом сообщает NB1.hu.

По данным источника, футболист уже прошел медицинское обследование в клубе "МОЛ Фехервар", который в данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Ожидается, что о трансфере Кадара будет объявлено в ближайшие дни. Стоит отметить, что за "МОЛ Фехервар" выступает украинский полузащитник Иван Петряк.

29-летний Кадар выступает за "Динамо" с февраля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за украинский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с бело-голубыми действует до лета 2023 года.

Напомним, ранее Кадар сообщил о финансовых проблемах "Динамо". С подробностями можно ознакомиться здесь.

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