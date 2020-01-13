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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Украинская чемпионка разгромила россиянку и выиграла престижный турнир: видео

понедельник, 13 января 2020, 09:38
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Украинка Ольга Харлан стала победительницей этапа Гран-при по фехтованию, который принимает Монреаль (Канада).

В финальной схватке наша соотечественница разгромила россиянку Ольгу Никитину со счетом 15:7. До этого Харлан выиграла у француженки Сары Бальзер (15:7) и в упорнейшей схватке одолела китаянку Шао Яки (15:14).

29-летняя Харлан является шестикратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы, а также чемпионкой Европейских игр. Спортсменка дважды баллотировалась в Верховную Раду, но народным депутатом так и не стала. Харлан неоднократно удостаивалась государственных наград. Она является кавалером Ордена княгини Ольги трех степеней и Ордена "За заслуги" трех степеней.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская фехтовальщица стала победительницей престижного турнира в США.

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