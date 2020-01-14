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"Целую, мой любимый расист". Одноклубник написал Милевскому сообщение, фото

вторник, 14 января 2020, 11:23
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Защитник брестского "Динамо" Габи Кики написал поздравительное сообщение украинскому одноклубнику Артему Милевскому, который 12 января отметил 35-летие.

В Instagram камерунец опубликовал совместное фото с юбиляром и написал: "Надеюсь, ты сохранил банан для меня. С днем рождения тебя, мой любимый расист. Увидимся скоро. Я тебя целую. Наслаждаюсь этим прекрасным днем".

Instagram Габи Кики

Напомним, в минувшем сезоне Милевский помог "Динамо" впервые в истории выиграть чемпионат Беларуси.

С 2002 по 2013 годы Милевский выступал за киевское "Динамо". С командой он по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины и четырежды - Кубок страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Милевский появился на улицах Киева в роли Деда Мороза.

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