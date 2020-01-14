Макгрегор - Серроне: прогноз букмекеров на бой 19 января

В воскресенье, 19 января, на турнире по смешанным единоборствам UFC 246 встретятся ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Поединок состоится в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena, которая вмещает 20 тысяч зрителей.

Фаворитом боя по версии букмекеров является ирландец. На победу Макгрегора предлагается коэффициент 1,35. Успех Серроне оценивается котировкой 3,65.

Бой между Макгрегором и Серроне будет главным поединком вечера.

На счету Макгрегора 21 победа и 4 поражения в 25 боях по правилам MMA. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл. В своем последнем бое Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову (6 октября 2018 года), а Серроне - соотечественнику Джастину Гейджи (14 сентября 2019 года).

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