RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 января

12:26
В Раде сделали важное заявление по судьбе закона о рынке земли
12:20
В сети заговорили о предстоящей свадьбе Ани Лорак, и на это у фанов есть причины: фото
12:05
В Раде дали детальное разъяснение насчет "рекордного" повышения зарплат нардепам
12:01
Уилл Смит рассказал, как ревновал жену к покойному музыканту
11:50
Снять с рассмотрения до референдума: Тимошенко назвала требование по проекту о рынке земли
11:30
Сергей Притула показал жену-именинницу и подобрал нежные слова благодарности
11:17
Готовлюсь к разговору с классным руководителем: Ксения Мишина показала новый имидж сына
11:03
Королева Елизавета рассказала о будущем принца Гарри и Меган Маркл
10:10
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами на отдыхе в Доминикане: фото
09:50
К стенам Рады стягиваются митингующие против рынка земли: первые подробности и фото
07:00
Как приготовить вкусный плов в мультиварке: пошаговый рецепт и советы
04:15
Сидим и ждем: эксперт указал на большой провал Украины с расследованием авикатастрофы в Иране
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Макгрегор - Серроне: прогноз букмекеров на бой 19 января

вторник, 14 января 2020, 12:11
переглянути новину українською

В воскресенье, 19 января, на турнире по смешанным единоборствам UFC 246 встретятся ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Поединок состоится в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena, которая вмещает 20 тысяч зрителей.

Фаворитом боя по версии букмекеров является ирландец. На победу Макгрегора предлагается коэффициент 1,35. Успех Серроне оценивается котировкой 3,65.

Бой между Макгрегором и Серроне будет главным поединком вечера.

На счету Макгрегора 21 победа и 4 поражения в 25 боях по правилам MMA. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл. В своем последнем бое Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову (6 октября 2018 года), а Серроне - соотечественнику Джастину Гейджи (14 сентября 2019 года).

Ранее "Апостроф" сообщал, что суперзвезда боев без правил неожиданно поддержал "Шахтер".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Реал - Атлетико - 4:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль - 0:1 Хроника матча

Барселона - Атлетико - 2:3 Хроника матча, видео голов

Валенсия - Реал - 1:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: