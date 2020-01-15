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Украинский пловец добился успеха на престижном турнире в Китае

среда, 15 января 2020, 09:04
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Украинский пловец Андрей Говоров завоевал серебряную медаль на турнире FINA Champions Series в китайском Шэньчжэне.

Говоров проплыл дистанцию в 50 метров баттерфляем за 23,30 секунды. Украинский спортсмен всего две сотых секунды уступил победителю заплыва бразильцу Николасу Сантосу. Третье место занял российский пловец Олег Костин, завершивший дистанцию за 23,42 секунды.

27-летний Говоров является уроженцем Севастополя. В 2015 году он становился победителем чемпионата Европы на короткой воде на дистанции в 50 метров. Также он завоевывал бронзовую медаль на чемпионате мира по водным водам спорта в 2017 году.

В 2013 году Говоров был награжден государственной наградой Орденом "За заслуги" третьей степени за завоевание золотой медали на Всемирной Универсиаде в Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский пловец с рекордом выиграл этап Кубка мира.

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