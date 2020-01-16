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Где смотреть мужской спринт Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций

четверг, 16 января 2020, 09:26
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16 января в немецком Рупольдинге состоится мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужского спринта в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15:30 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

В данный момент лидером этапа Кубка мира является француз Мартен Фуркад, который набрал 387 очков. Второе место занимает норвежец Йоханнес Бе (374). В первую тройку также входит француз Симон Дестье (352). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 19-е место, набрав 164 очка.

Напомним, что в Рупольдинге состоялась женская спринтерская гонка. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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