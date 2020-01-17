Где смотреть мужскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций

В субботу, 18 января, в немецком Рупольдинге состоится мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской эстафеты в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером зачета мужских эстафетных гонок Кубка мира является сборная Норвегии. В ее активе 180 очков. На второй позиции находится французская команда (156 очков). Третье место занимает сборная Германии (136 очков). Украинская команда располагается на 11-й строчке (99 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты провели лучшую гонку в сезоне.