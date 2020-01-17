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Где смотреть мужскую эстафету Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций

пятница, 17 января 2020, 15:48
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В субботу, 18 января, в немецком Рупольдинге состоится мужская эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию мужской эстафеты в Рупольдинге.

Начало гонки - в 15:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером зачета мужских эстафетных гонок Кубка мира является сборная Норвегии. В ее активе 180 очков. На второй позиции находится французская команда (156 очков). Третье место занимает сборная Германии (136 очков). Украинская команда располагается на 11-й строчке (99 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты провели лучшую гонку в сезоне.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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