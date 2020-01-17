Когда возобновится чемпионат Украины по футболу: расписание

Вторая часть чемпионата Украины по футболу начнется 22 февраля. В этот день будут сыграны три матча 19-го тура чемпионата.
При этом двумя днями ранее донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".
Расписание 19 и 20 туров чемпионата Украины:
19 ТУР
Суббота, 22 февраля
14:00 "Мариуполь" – "Заря"
14:00 "Карпаты" – "Днепр-1"
17:00 "Олимпик" – "Львов"
Воскресенье, 23 февраля
14:00 "Александрия" – "Колос"
17:00 "Динамо" – "Ворскла"
17:00 "Шахтер" – "Десна"
20 ТУР
Суббота, 29 февраля
14:00 "Львов" – "Александрия"
14:00 "Десна" – "Мариуполь"
17:00 "Днепр-1" – "Динамо"
Воскресенье, 1 марта
14:00 "Колос" – "Карпаты"
14:00 "Заря" – "Олимпик"
17:00 "Ворскла" – "Шахтер"
Первая часть чемпионата Украины играется до 22-х туров, после чего турнирная таблица делится на двое: первые шесть команд определяют чемпиона и участников еврокубков, а во второй части команды борются за выживание.
Напомним, что шоу болельщиков "Динамо" вошло в топ-3 в мире.