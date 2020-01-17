Когда возобновится чемпионат Украины по футболу: расписание

Вторая часть чемпионата Украины по футболу начнется 22 февраля. В этот день будут сыграны три матча 19-го тура чемпионата.

При этом двумя днями ранее донецкий "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".

Расписание 19 и 20 туров чемпионата Украины:

19 ТУР

Суббота, 22 февраля

14:00 "Мариуполь" – "Заря"

14:00 "Карпаты" – "Днепр-1"

17:00 "Олимпик" – "Львов"

Воскресенье, 23 февраля

14:00 "Александрия" – "Колос"

17:00 "Динамо" – "Ворскла"

17:00 "Шахтер" – "Десна"

20 ТУР

Суббота, 29 февраля

14:00 "Львов" – "Александрия"

14:00 "Десна" – "Мариуполь"

17:00 "Днепр-1" – "Динамо"

Воскресенье, 1 марта

14:00 "Колос" – "Карпаты"

14:00 "Заря" – "Олимпик"

17:00 "Ворскла" – "Шахтер"

Первая часть чемпионата Украины играется до 22-х туров, после чего турнирная таблица делится на двое: первые шесть команд определяют чемпиона и участников еврокубков, а во второй части команды борются за выживание.

Напомним, что шоу болельщиков "Динамо" вошло в топ-3 в мире.