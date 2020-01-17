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С рекордом: украинка вышла в финал теннисного супертурнира в Австралии

пятница, 17 января 2020, 10:18
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал хардового турнира в Аделаиде (Австралия).

В полуфинале наша соотечественница в двух сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (12-й номер мирового рейтинга). Матч длился 1 час и 45 минут и завершился со счетом 6:4, 7:6.

АДЕЛАИДА

1/2 финала. Женский одиночный разряд

ДАЯНА ЯСТРЕМСКАЯ (Украина) - АРИНА СОБОЛЕНКО (Беларусь) - 2:0 (6:4, 7:6)

Для 19-летней Ястремской этот выход в финал стал первым на турнирах престижной серии Premier. Ее соперницей по главному матчу станет победитель другого полуфинала между первой ракеткой мира Эшли Барти (Австралия) и Даниэль Роуз Коллинс (США).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина может не сыграть на Олимпиаде из-за конфликта с федерацией.

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