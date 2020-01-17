В Москве госпитализировали известного футболиста, который в это время был в Турции: детали скандала

В громкий скандал попал футболист московского "Динамо" Сильвестр Игбун.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В четверг, 16 января, стало известно, что Игбун был госпитализирован в тяжелом состоянии с болями в почках в одно из медицинских учреждений российской столицы. Однако позже футболист выложил видео, в котором сообщил, что с ним все в порядке и сейчас он находится в Турции на сборах с командой.

Оказалось, что в медицинское учреждение действительно попал мужчина с документами на имя Сильвестра Игбуна, однако предоставил их не сам игрок, а его друг. Позже он признался, что использовал документы футболиста, чтобы пройти бесплатное лечение, которое должен был бы оплатить клуб. В "Динамо" уже начали проверку, является ли этот случай разовым.

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