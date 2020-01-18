Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге, который принимает пятый этап Кубка мира по биатлону, проходит мужская эстафетная гонка.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской эстафеты в Рупольдинге.

Сборная Украины выступает в гонке в следующем составе: Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный.

На данный момент лидером зачета мужских эстафетных гонок Кубка мира является сборная Норвегии. В ее активе 180 очков. На второй позиции находится французская команда (156 очков). Третье место занимает сборная Германии (136 очков). Украинская команда располагается на 11-й строчке (99 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонисты провели лучшую гонку в сезоне.