Цуренко - Барти: онлайн видео трансляция матча Australian Open

В понедельник, 20 января, украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи Цуренко - Барти.

Ориентировочное начало матча - в 10:05. Однако вполне вероятно, что начнется он позже, так как из-за дождей уже перенесли игры, которые должны были начаться раньше.

AUSTRALIAN OPEN

Первый круг, женский одиночный розряд

ЛЕСЯ ЦУРЕНКО (Украина) - ЭШЛИ БАРТИ (Австралия)

Всего между собой Цуренко и Барти провели два матча. В 2014 году на турнире в Акапулько победу в двух сетах одержала австралийка. В 2018 году на турнире в Брисбейне сильнее оказалась уже наша соотечественница, обыгравшая соперницу в тех же двух партиях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка проиграла свой первый большой финал в карьере.