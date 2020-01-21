Свитолина - Бултер - 2:0 Результат матча Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах обыграла британскую теннисистку Кэти Бултер в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

AUSTRALIAN OPEN

Первый круг, женский одиночный разряд

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - КЭТИ БУЛТЕР (Великобритания) - 2:0 (6:4, 7:5)

Ранее Свитолина, занимающая сейчас 5-е место в рейтинге лучших теннисисток мира, и Бултер (315-е место мирового рейтинга) между собой не встречались.

Соперницей Свитолиной по второму кругу Открытого чемпионата Австралии будет победительница противостояния между Лорен Дэвис из США и Лейлой Анни Фернандес из Канады.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка провела мощный матч против первой ракетки мира на Australian Open.