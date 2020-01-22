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Киевский клуб вышел в четвертьфинал баскетбольного еврокубка

среда, 22 января 2020, 23:00
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Украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" досрочно гарантировал себе выход в четвертьфинал Кубка ФИБА Европа.

В четвертом туре второго группового турнира украинцы дома добились победы над голландским клубом "Зволле" со счетом 89:76 и обеспечили себе попадание в топ-2 по итогам турнира.

В предыдущих матчах киевляне были сильнее "Зволле" (77:68), "Корменда" (80:78) и "Вентспилса" (81:78). Последний является главным соперником украинского клуба в борьбе за первое место. В данный момент латыши отстают от киевлян на одно очко. Клубы встретятся между собой в заключительном матче, который состоится в Киеве 5 февраля.

"Киев-Баскет" был образован в 1992 году. Клуб просуществовал до 1998 года, а затем прекратил существование. В 2017 году клуб был воссоздан.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх угрожал арбитру во время матча чемпионата Украины по баскетболу.


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