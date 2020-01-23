Удар всей моей жизни: Свитолина удивила теннисный мир на Australian Open, видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина выполнила невероятный удар в матче второго раунда Australian Open против американки Лорен Дэвис.

При счете 3:2 на тайбрейке второй партии Свитолина выполнила резанный удар, после чего мяч приземлился на стороне Дэвис, а затем отскочил от корта и вернулся на сторону украинки. Так как Дэвис не коснулась мяча, то по правилам очко было засчитано в пользу украинской спортсменки.

"Возможно, лучший удар в моей жизни", - написала Свитолина в своем Twitter.

В данный момент украинка занимает первое место в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

Соперницей Свитолиной по третьему кругу Открытого чемпионата Австралии будет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

Ранее сообщалось, что в первом круге Australian Open Свитолина победила Кэти Бултер.