Где смотреть мужскую гонку с массовым стартом Кубка мира по биатлону в Поклюке: расписание трансляций

В воскресенье, 26 января, в словенской Поклюке состоится мужская гонка с массовым стартом в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Начало гонки - в 13:15 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку покажет телеканал "UA:Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 2" и российском "Матч ТВ".

На данный момент лидером общего зачета Кубка мира является француз Мартен Фуркад, который набрал 561 очко. Второе место занимает его соотечественник Кантен Фийон Майе (472). На третьей позиции находится еще один француз - Симон Дестье (455). Лучшим среди украинцев является Дмитрий Пидручный, который занимает 20-е место, набрав 206 очков.

Ранее сообщалось, что в Поклюке состоялась мужская индивидуальная гонка. С ее подробностями можно ознакомиться здесь.