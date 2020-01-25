Где смотреть онлайн Наполи - Ювентус: расписание трансляций

В воскресенье, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Ювентусом". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Смотреть онлайн Наполи - Ювентус.

Начало матча - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между клубами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

Это будет 163-й очный матч между командами. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Ювентус". На счету "старой синьоры" 76 побед. "Наполи" выиграл 35 матчей. Еще 51 встреча завершилась вничью. Разница мячей: 246-183 в пользу "Ювентуса".

Ранее "Апостроф" сообщал, что красивый гол Роналду помог "Ювентусу" добыть яркую победу в Кубке Италии.