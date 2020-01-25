Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция супермикста в Поклюке

В словенской Поклюке, которая принимает шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20, проходит смешанная эстафета (супермикст).

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию супермикста в Поклюке.

На данный момент лидером зачета смешанных эстафетных гонок Кубка мира является сборная Швеции. В ее активе 108 очков. На второй позиции находится норвежская команда (102 очка). Третье место занимает сборная Италии (94 очка). Украинская команда располагается на 8-й строчке (69 очков).

Ранее сообщалось, что в Поклюке состоялась женская индивидуальная гонка. С результатами можно ознакомиться здесь.