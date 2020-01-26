RU  UA  EN

воскресенье, 26 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 января

13:32
Серьезный сигнал для Лукашенко: раскрыт подлый план Путина по удержанию власти
11:00
Зеленский посетит с важным визитом Польшу: первые подробности
10:00
В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"
09:28
В Кремле отлично понимают: озвучен тревожный прогноз по войне на Донбассе
08:59
В США обнародовали новую порцию компромата на Трампа, связанную с Украиной
07:00
Готовим блинчики из овсянки с яблоком и бананом: рецепт и советы по сохранению витаминов

25 января

19:00
Завтрак в постель устарел: 14 идей для приятных сюрпризов любимым в День святого Валентина
18:18
51-летняя Селин Дион села на шпагат - такой растяжке можно только позавидовать
17:03
Юрий Горбунов показал нежный снимок объятий с маленьким сыном
16:59
Машина хорошая, но не едет: сети позабавили слова Зеленского про Гончарука
14:21
Диван – наш, квартира – не наша: Дмитрий Комаров признался, что у них с женой нет собственного жилья
13:24
Госсекретарь США устроил истерику из-за вопроса про Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Наполи - Ювентус: расписание трансляций

воскресенье, 26 января 2020, 16:15
переглянути новину українською

В воскресенье, 26 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Ювентусом". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Смотреть онлайн Наполи - Ювентус.

Начало матча - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между клубами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

Это будет 163-й очный матч между командами. Преимущество в личном противостоянии удерживает "Ювентус". На счету "старой синьоры" 76 побед. "Наполи" выиграл 35 матчей. Еще 51 встреча завершилась вничью. Разница мячей: 246-183 в пользу "Ювентуса".

Ранее "Апостроф" сообщал, что красивый гол Роналду помог "Ювентусу" добыть яркую победу в Кубке Италии.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наполи - Ювентус: онлайн трансляция

Валенсия - Барселона - 2:0 Хроника матча

Вулверхэмптон - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча

Ювентус - Рома - 3:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: