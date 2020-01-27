Динамо - Динамо-Брест: онлайн видео трансляция

В понедельник, 27 января, киевское "Динамо" на тренировочном сборе в Турции сыграет товарищеский матч с "Динамо-Брест". Встреча состоится на стадионе спортивного центра Калиста в Белеке.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Динамо-Брест".

Начало поединка - в 16:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ

Белек (Турция)

ДИНАМО (Киев, Украина) - ДИНАМО-БРЕСТ (Беларусь)

Для киевлян это будет уже пятый матч на сборе в Турции. В предыдущих играх они сыграли вничью с польской "Легией" (1:1), обыграли азербайджанский "Нефтчи" (2:1), разгромили северомакедонский "Вардар" (4:0) и уступили хорватскому "Хайдуку" (0:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" нашли виновного в допинговом скандале.